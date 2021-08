Iliad è sempre attiva nel campo della telefonia mobile grazie alle sue promozioni low cost, divenute oramai un vero e proprio marchio di fabbrica. Il provider francese ha lanciato da settimane la sua nuova iniziativa, Flash 120. I clienti che attivano questa ricaricabile avranno chiamate illimitate verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per internet a soli 9,99 euro.

Iliad, lo stop per l’app ufficiale che rende scontenti tutti i clienti

I vantaggi per chi scegliere una tariffa di Iliad sono quindi innegabili, almeno per quanto concerne costi e soglie di consumo. C’è però un punto debole dell’operatore francese che non è passato inosservato al pubblico. A tre anni dall’arrivo in Italia, Iliad ancora non garantisce agli utenti un’app ufficiale.

Lo scenario attuale per i clienti Iliad non contempla un’app nativa sui negozi virtuali per smartphone Android e per iPhone. Gli abbonati che intendono modificare il loro piano tariffario pertanto devono collegarsi necessariamente al sito web ufficiale dell’operatore.

L’app ufficiale rappresenta una grande differenza, in termini di servizi, tra Iliad e gli altri principali operatori italiani, tra cui TIM, Vodafone e WindTre. Nonostante gli utenti abbiano chiesto a grande maggioranza l’app, ad oggi non emergono segnali incoraggianti da parte degli sviluppatori. Anche per il futuro prossimo dovrebbe essere confermato lo stop al rilascio di un’app nativa.

Ricordiamo che per i possessori di smartphone Android, lo scenario è ulteriormente mutato in negativo. Dal negozio virtuale Google Play Store sono state infatti eliminate molte app parallele che garantivano la gestione diretta del proprio profilo Iliad