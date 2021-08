Il volantino Esselunga riesce ad avere la meglio sulle altre realtà del settore della rivendita di elettronica, portando con sé prezzi sempre più bassi ed economici, grazie ai quali gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ai migliori prodotti attualmente in circolazione.

La campagna promozionale, a differenza di quanto accade per Unieuro e similari, non può essere fruita sul sito ufficiale di esselunga, ma solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita sparsi per il territorio nazionale. I clienti devono anche fare i conti con scorte estremamente limitate, le quali non verranno rifornite in corso d’opera, di conseguenza valutate bene il momento corretto in cui recarsi in negozio per effettuare l’acquisto.

Esselunga: questi sconti sono da primato

I prodotti in promozione da Esselunga toccano il proprio apice nell’Apple iPhone 11, un modello richiestissimo dalla popolazione, sebbene non rappresenti l’ultima generazione effettivamente disponibile sul mercato nazionale. Il suo prezzo di soli 595 euro è veramente ottimo, se considerata la versione no brand con annessa la solita garanzia di 24 mesi, da esercitare nella location effettiva d’acquisto.

La scheda tecnica ne dimostra completamente le enormi qualità generali, infatti parliamo di un dispositivo con display OLED da 6,1 pollici, con batteria da 3110mAh, 4GB di RAM, sblocco del viso 3D e processore A13 Bionic, senza dimenticarsi dell’ottimo comparto fotografico posteriore, composto da 2 sensori da 12 megapixel l’uno.

Il prodotto, come anticipato, è acquistabile solo ed esclusivamente presso i punti vendita fisici di Esselunga.