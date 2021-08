Trony sconta tutto con una campagna promozionale decisamente interessante ed allettante, sebbene limitata, come al solito, ad una ristrettissima cerchia di punti vendita sparsi sul territorio italiano, senza offrire la possibilità di accedervi anche tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa.

Avete capito bene, il volantino che andremo a raccontarvi nel nostro articolo, non potrà essere fruito in ogni regione, ma solo ed esclusivamente presso i negozi fisici dislocati in Lombardia, Toscana, Piemonte, Trentino-Alto Adige e nella cittadina di Affi. La validità della campagna è fissata al 25 agosto 2021, ricordando comunque che le scorte non appaiono essere un problema, almeno teoricamente.

Trony: le nuove offerte sono assurde

Le offerte del volantino Trony sono veramente interessanti, come al solito focalizziamo la nostra attenzione sul segmento degli smartphone, scoprendo alcuni prezzi più bassi di quanto avremmo mai sperato di vedere. I modelli da non perdere toccano Samsung Galaxy S21 Ultra a 1129 euro, Galaxy S21 a 779 euro, Galaxy A22 a 249 euro, Motorola Moto G30 a 199 euro, Motorola Moto G10 a 169 euro, Motorola E7i Power a 99 euro, Oppo A94 a 299 euro, Vivo V21 5G a 449 euro, Vivo Y72 5G a 319 euro, Vivo Y20s a 149 euro, Xiaomi redmi Note 10 Pro a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 249 euro, Oppo A15 a 119 euro, Oppo Find X3 Lite a 379 euro o Oppo A53s a 169 euro.

Questi rappresentano solamente un estratto di ciò che effettivamente vi aspetta da Trony, il consiglio è di aprire le pagine che trovate nell’articolo, in modo da approfondire nel miglior modo possibile gli sconti.