La serie Honor Magic 3 sarà rilasciata domani e ora ci sono più di 500.000 preordini. Anche un altro smartphone in arrivo, il MIX 4, sta ottenendo tonnellate di prenotazioni, che si avvicinano a quota 400.000. Oggi Honor Mobile ha annunciato ufficialmente che Honor Magic 3 avrà una fotocamera che consentirà agli utenti di registrare filmati. In particolare, la serie Honor Magic 3 si unisce a IMAX ENHANCED per offrire un’esperienza cinematografica di livello superiore. Inoltre, il poster di Weibo ha mostrato il design dell’obiettivo della fotocamera ad anello.

Come per le notizie precedenti, Honor Magic 3 fornirà due versioni della versione vanilla Magic 3 e Magic 3 Pro. Oltre a questo, ci sono voci in quanto l’azienda introdurrà anche la terza versione: Honor Magic 3 SE. I primi due dovrebbero avere uno schermo OLED a doppio foro da 6,76 pollici con una risoluzione di 2772 * 1344. Lo schermo e gli angoli della cornice centrale sono completamente integrati.

Honor Magic 3: il device verrà rilasciato domani

Sotto il cofano, il device includerà il primo processore Snapdragon 888 Plus al mondo. Questa è la variante più veloce dell’originale Snapdragon 888. La variante Plus ha in particolare due importanti miglioramenti delle prestazioni. La sua CPU core principale viene potenziata a 2,995 GHz, rispetto ai 2,84 GHz della variante Snapdragon 888. Questo chip ha anche un miglioramento del 20% nelle prestazioni AI rispetto al suo predecessore.

Il CEO di Honor Zhao Ming ha affermato che la serie Honor Magic 3 è molto potente grazie all’intelligenza artificiale. Il 12 agosto, alla conferenza di Honor, vedremo non solo Honor Magic 3 ma anche una varietà di altri prodotti come Honor Tablet V7 Pro e prodotti per la casa intelligente.