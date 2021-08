Dopo il debutto ufficiale sul mercato della serie top di gamma Vivo X60, il noto produttore cinese si sta ormai preparando all’arrivo dei suoi successori, ovvero i nuovi smartphone della serie Vivo X70. Nel corso delle ultime ore, in particolare, la versione standard di questi ultimi è stata avvistata sul noto portale di benchmark Geekbench. Vediamo brevemente quanto è emerso.

Vivo X70: i nuovi smartphone top di Vivo stanno per arrivare, ecco i primi dettagli da Geekbench

Nei piani del noto produttore cinese Vivo c’è già una nuova serie di smartphone appartenenti alla fascia top del mercato. Come già accennato, si tratta dei prossimo Vivo X70 e ora la versione standard è stata avvistata sul portale di benchmark Geekbench. Lo smartphone in questione è stato registrato con il numero di modello Vivo V2104 ed ha ottenuto 859 punti in single core e 2946 punti in multi core.

Oltre a questo, Geekbench ci ha poi rivelato alcuni primi dettagli riguardanti le specifiche tecniche di questo dispositivo. Stando a quanto riportato sul sito web, il prossimo Vivo X70 avrà come processore il SoC MediaTek Dimensity 1200, ovvero uno degli ultimi processori top di gamma di questa azienda. A supportare le prestazioni, ci saranno anche tagli di memoria con ben 12 GB di RAM. Dal punto di vista del software, invece, non dovrebbe mancare Android 11 con l’interfaccia utente personalizzata da Vivo, la FuntouchOS in versione 11.

Il portale di benchmark non ha rivelato ulteriori dettagli. Tuttavia, secondo alcuni precedenti rumors, anche i modelli di questa nuova serie potranno contare su un comparto fotografico ben strutturato e realizzato in collaborazione con Zeiss.