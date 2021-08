I numeri di cellulare rari vengono acquistati online per migliaia di euro, secondo quanto dichiarato ultimamente da The Sun.

Questi cosiddetti numeri “VIP” hanno sequenze di cifre rare, come otto zeri di fila, con alcuni che arrivano ad un valore che si può aggirare fino a 250.000 euro per scheda SIM.

Un costoso numero di telefono venduto ultimamente e’ stato venduto per 8000 euro poco prima di Natale l’anno scorso. Ma non tutti i numeri rari costano migliaia di euro: molti numeri VIP meno esclusivi sono stati venduti a meno di 1.000.

La ricerca di numeri VIP su eBay consente di visualizzare più di 3000 inserzioni di schede SIM associate a numeri rari.

Un’inserzione eBay recente includeva quasi tutti 7 nella digitazione, ha un prezzo che si aggira intorno i 35000 euro, con 17 “osservatori” o potenziali acquirenti che vogliono tenere traccia dell’oggetto.

Stanno nascendo società che ne traggono profitti

Gli elenchi sono classificati in base ai livelli, argento per i numeri meno premium, oro e platino, riservati ai quelli più ambiti e costosi.

Una SIM contrassegnata “oro rara” per un numero che terminava con “00 11 22 33” è stata venduto per 7.500 euro in una vendita completata il 7 dicembre dello scorso anno.

Alcuni siti web, come VIPNumbers, sono dedicati a vendere i numeri di telefono più esclusivi. Quindi eBay non è l’unico posto per accaparrarsi un numero di telefono raro.

In un’ intervista a VIPNumbers, un sito web dedicato alla vendita di alcune delle SIM piu’ ambite nel mondo, ha dichiarato: “Lavoro con i numeri di cellulare da anni, ma di recente ho creato il mio sito Web e la mia azienda“, ha detto il proprietario Mark a The Sun. “Il numero più costoso che ho venduto ultimamente arrivava a 2.500 euro, ma ho sentito che alcuni numeri di cellulare potrebbero valere fino a 250.000”.

Mark dice che ci sono molti motivi diversi per cui le persone acquistano numeri di telefono costosi, ma uno dei più comuni è che le persone cercano qualcosa di “facile da ricordare“.