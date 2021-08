Se vuoi diventare un campione tra gli esperti di monete rare, il trucco sta nel riconoscere il loro stato di conservazione. Dopo questo articolo la numismatica non avrà più segreti e tu sarai un mago nel capire la valutazione di tutte le monete rare che vedrai dal vivo o attraverso delle foto online. Niente più sorprese quindi se vorrai acquistare un pezzo di storia. Ecco tutto il necessario per trasformarti in un esperto nel mondo del collezionismo.

Monete rare: dopo questa guida non avranno più segreti

Dopo aver visto come vendere delle monete rare, oggi ci addentreremo in un aspetto che all’apparenza può sembrare ostico, ma in realtà è più semplice di quanto si creda. Come riconoscere una possibile quotazione per vendere un conio.

Conoscere i fondamentali per poter dare a prima vista un valore alle monete rare è il punto nevralgico del successo. Sarà utile sia se la necessità è quella di avviare un’asta su eBay, sia se, al contrario, si vuole acquistare su eBay o su qualsiasi sito.

Il trucco sta nel riconoscere lo stato di conservazione delle monete rare. In questo modo sarà possibile, già da un primo sguardo, riconoscere il loro valore e quindi se il prezzo corrisponde esattamente o si avvicina a un’onesta quotazione.

7 livelli di conservazione che determinano la qualità del conio

Sono 7 i livelli di conservazione che, nel mondo della numismatica, determinano la qualità delle monete rare. Scopriamo insieme i loro nomi in codice e le caratteristiche che ne vengono descritte: