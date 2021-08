Control Z torna su Netflix con la sua seconda stagione. La serie messicana young adult, dopo il successo della prima stagione, torna con nuovi episodi per dare di nuovo spazio al genere teen drama su cui Netflix sembra voler puntare molto nell’ultimo periodo. La prima stagione di Control Z è andata in onda nel maggio 2020 e si presentava come un titolo sulla linea di altre serie come Élite, Tredici o Gossip Girl. Di cosa parla Control Z? Di un attacco hacker che smaschera i segreti degli studenti della Scuola Nazionale e fa saltare gerarchie che sembravano inattaccabili. A voler mettere fine a questo disastro è Sofia, un’appassionata di deduzione che inizia a investigare sul presunto responsabile del disastro mediatico e in questo viaggio alla ricerca dell’hacker, si troverà di fronte alla scoperta di sentimenti personali mai provati prima.

La trama della seconda stagione

La seconda stagione di Control Z riprende da dove era stata sospesa alla fine della prima stagione. Inizia un nuovo semestre alla Scuola Nazionale e sembra che tutti abbiano quasi dimenticato Luis(Luis Curiel). Almeno fino a quando qualcuno prende il controllo dei suoi social, minacciando di vendicarsi di chi gli ha reso la vita un inferno. Man mano che le vendette si inaspriscono cambiando per sempre le vite dei personaggi, toccherà ancora una volta a Sofia capire chi è il colpevole.

Il cast

Nel cast di Control Z 2 troviamo Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Macarena García, Andrés Baida, Fiona Palomo, Patricio Gallardo, Samantha Acuña, Patricia Maqueo, Ana Sofía Gatica, Rocío Verdejo, Rodrigo Cachero, Xabiani Ponce de León e Iván Aragón.