Iliad: la Giga 120 è ancora disponibile con il 5G insieme alla Giga 80

Non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina, errore che purtroppo spesso si compie nella vita di tutti i giorni ma anche per quanto riguarda il mondo della telefonia. Soprattutto nella branca mobile è stato fatto più volte questo errore, il quale ha comportato poi grandi perdite per coloro che hanno giudicato erroneamente. In questo caso i tanti gestori che credevano che Iliad non potesse rappresentare un pericolo tangibile, ne hanno risentito e non poco.

Oggi infatti la celebre azienda proveniente dalla Francia ma ora italiana a tutti gli effetti, sta dominando in lungo e in largo. Il suo merito è stato quello di offrire fin da subito offerte strepitose sia per quanto riguarda i prezzi finali che per quanto riguarda i contenuti interni. A testimoniarlo sono ancora una volta le promozioni disponibili sul sito ufficiale che in questo caso sono due e piene di contenuti.

Iliad: ecco le offerte da 120 e 80 giga fino ad arrivare alla connessione 5G

Ogni volta che si parla di Iliad si finisce a parlare di quanto sia conveniente sottoscrivere una delle sue offerte.a testimoniarlo sono quelle disponibili sul sito ufficiale, due soluzioni diverse tra loro ma molto simili per la strategia. La prima permette di avere 120 giga in connessione 5G per navigare sul web con minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili.il prezzo finale in questo caso è di soli 9,99 € al mese per sempre.

Segue poi l’offerta da 80 giga in 4G con tutto senza limiti ad un prezzo finale di soli 7,99 € al mese per sempre.