Iliad affonda il colpo con due offerte da 120 e 80 giga fino al 5G

Sarebbe davvero molto difficile per chiunque battere un colosso come Iliad nel mondo della telefonia mobile, soprattutto in questo momento. Il gestore ha lanciato altre offerte durante gli scorsi mesi, le quali sono state riconfermate proprio durante questo mese di luglio che volge ormai al termine.

Gli utenti si auspicano una grande crescita del gestore anche per il futuro prossimo, il quale porterà tante soddisfazioni. Oggi ci sono circa 7,5 milioni di utenti registrati con Iliad, ma questi numeri sembrano destinati a salire vertiginosamente. Nessuno infatti è in grado di garantire prezzi che durino per sempre, cosa che invece accade in casa Iliad da quando il gestore è arrivato in Italia. Sul sito ufficiale poi attualmente ci sono due offerte che non possono passare inosservate. Ci sono tantissimi contenuti al loro interno ma soprattutto prezzi molto bassi rispetto alla norma.

Iliad: ecco le migliori offerte che arrivano fino a 120 giga in 5G

Sul sito ufficiale di Iliad spuntano due offerte che in realtà qualcuno aveva già visto durante le settimane precedenti. La prima è certamente quella più chiacchierata degli ultimi tempi, ovvero la promo che permette di avere 120 giga utilizzando la connessione 5G.

Questa soluzione porta con sé anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori, per un prezzo totale di soli 9,99 € al mese per sempre. Segue poi la soluzione minore, quella con 80 giga in 4G che porta ugualmente minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo in questo caso cala e scende a 7,99 euro al mese per sempre.