Il pacchetto commerciale di Iliad anche nel corso della stagione estiva è caratterizzato dalla promozione Flash 120. Gli utenti che optano per questa ricaricabile sono chiamati ad una spesa mensile dal valore di 9,99 euro. Il pacchetto dei contenuti prevede invece chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque più 120 Giga per internet.

Iliad, a quando la dismissione del 3G

La promozione Flash 120 rappresenta una valida soluzione anche per gli utenti che desiderano la vantaggiosa opzione 5G. Da alcuni mesi, Iliad assicura a tutti i suoi clienti questa tecnologia per la navigazione internet ad alta velocità. A differenza degli altri operatori, inoltre, Iliad non richiede nemmeno un’opzione aggiuntiva per il servizio 5G.

Iliad sta programmando una serie di investimenti mirati per il 5G. Già entro il 2022 è prevista una copertura omogenea del territorio italiano, anche nei piccoli centri urbani oggi non pienamente raggiunti da 4G.

Gli investimenti previsti da Iliad con il 5G porteranno però anche ad alcuni cambiamenti ulteriori per gli stessi utenti. Ad esempio, il gestore francese così come altri provider in Italia sta valutando la possibilità di un processo di dismissione per le linee 3G.

Nelle precedenti settimane, già TIM e Vodafone hanno annunciato i loro progetti per un costante e continuo abbandono delle reti di vecchia generazione nel nostro Paese. La scelta di Iliad potrebbero però essere differente rispetto a quella degli altri provider in Italia ed anche i tempi potrebbero essere più lunghi. In mancanza di copertura omogenea del territorio, il 3G resterà un asset strategico almeno sino al prossimo 2022.