Il Governo Italiano stanzierà a breve dei nuovi fondi per incentivare l’acquisto di una nuova auto a basse emissioni di CO2 per tutelare l’ambiente. In particolare, i nuovi incentivi auto di quest’anno saranno resi disponibili a partire dal prossimo 2 agosto 2021 direttamente sul sito web ecobonus.mise.gov.it. Su quest’ultimo sarà inoltre possibile controllare l’andamento dell’importo di tali incentivi.

Incentivi auto 2021 saranno di nuovo disponibili a partire dal 2 agosto 2021

L’iniziativa proposta dal Governo Italiano per incentivare l’acquisto di vetture a basse emissioni di CO2 ha riscosso un enorme successo nel corso degli scorsi mesi e ora i fondi saranno resi nuovamente disponibili. Come già accennato, infatti, a partire dal 2 agosto 2021 saranno disponibili ben 350 milioni di euro per gli incentivi auto e saranno ovviamente suddivisi in base alla tipologia di vettura che si andrà ad acquistare.

Andando più nello specifico, per le auto elettriche e con tecnologia Plug-in (con emissioni pari a 0-60 g/km di CO2) saranno stanziati 60 milioni di euro. Per le auto con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km di CO2 saranno invece disponibili ben 200 milioni di euro. 50 milioni di euro saranno invece stanziati per le auto commerciali (di cui 15 milioni riservati per i modelli elettrici) mentre, come novità rispetto agli incentivi dei mesi scorsi, saranno inoltre disponibili 40 milioni di euro per l’acquisto di auto usate. In quest’ultimo caso, per poterne usufruire, la vettura dovrà avere un costo non superiore ai 25 mila euro e ci sarà l’obbligo di rottamazione della precedente auto. Si potrà ottenere rispettivamente 750, 1000 e 2000 euro con la rottamazione, sempre in base alla tipologia di vettura e in base alle emissioni.