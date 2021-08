1Mobile, operatore virtuale attivo su rete Vodafone, sta continuando a proporre fino a metà Agosto 2021 tutte le sue offerte tariffarie con prezzi che partono da 4,49 euro al mese.

L’operatore ha anche deciso di prorogare l’offerta XConnect dedicata ai dispositivi IoT a 2,50 euro al mese. Continua dunque ad essere disponibile tutto il portafoglio offerte 1Mobile, con scadenza fissata al 15 Agosto 2021, salvo ulteriori cambiamenti. Scopriamo i dettagli.

1Mobile proroga le proprie offerte fino al 15 agosto 2021

Un primo gruppo di offerte proposte dall’operatore è quello dedicato a tutti i nuovi e già clienti. In questo caso, il costo di attivazione è pari a 10 euro con Start Plus New, 8 euro con Power XPlus e Call Unlimited Plus, 6 euro con Special XPlus e 5 euro con World Plus. L’offerta 1Mobile Start Plus New offre ogni mese 500 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 5 Giga di traffico dati che diventato 8 Giga dal terzo mese. Il prezzo è pari a 4,99 euro al mese.

Troviamo poi la 1Mobile Power XPlus che si compone ogni mese di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati che diventano 40 Giga dal terzo mese. Il costo è di 6,99 euro al mese. Continuiamo con la 1Mobile Special XPlus che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 60 Giga di traffico dato che diventato 75 Giga dal terzo mese. Il prezzo è pari a 8,99 euro al mese.

Infine troviamo la 1Mobile World Plus che offre ogni mese 500 minuti verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso tutti i numeri 1Mobile, 320 minuti internazionali verso l’estero e 20 Giga di traffico dati che diventano 25 Giga dal terzo mese. Il costo è di 10 euro al mese. Per scoprirle tutte nel dettaglio visitate il sito ufficiale dell’operatore.