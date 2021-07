In occasione della presentazione della nuova serie Huawei P50, avvenuta ieri in Cina, il produttore cinese ha annunciato anche una serie di accessori destinati ad accompagnare i due flagship, destinati almeno per il momento al solo mercato cinese.

Con la sola eccezione di un interessante caricabatterie wireless, gli accessori presentati da Huawei sono tutti case, di varie forme e tipologie per soddisfare il gusto di ogni utente. Dopo aver debuttato con la serie Mate 40, ritornano le cover Art Theme, disponibili in quattro diverse colorazioni per Huawei P50 e Huawei P50 Pro. Scopriamo insieme i dettagli.

Huawei P50: insieme agli smartphone potrebbero arrivare degli accessori

Oltre a motivi decisamente particolari, i nuovi case offrono una protezione supplementare per gli spigoli e integrano un supporto, comodo per appoggiare lo smartphone sulla scrivania e guardare un video. Sono inoltre disponibili temi da abbinare alla cover, che è in vendita a 199 yuan, circa 26 euro. Molto utile per chi fa parecchi selfie è il Ring Flash Case, che include un anello, posizionato intorno alla fotocamera posteriore di Huawei P50 Pro. La cover offre una protezione aggiuntiva per gli spigoli ed è dotata di un pulsante per regolare la luminosità e la temperatura della luce. Si ricarica tramite la ricarica inversa offerta da P50 Pro ed è disponibile in bianco e rosa a 299 yuan, circa 39 euro.

È invece disponibile per entrambi i modelli, al prezzo di 229 yuan, circa 30 euro, e nelle colorazioni nera e grigia, la Smart Window Case, che lascia una fascia trasparente nella parte frontale per visualizzare data, ora e notifiche. Accende e spegne automaticamente lo schermo quando viene aperta o chiusa. Se invece volete qualcosa di più semplice ma elegante, ecco le classiche cover in silicone, disponibili in diverse colorazioni al prezzo di 99 yuan (13 euro). Costa qualcosa di più, 199 yuan pari a circa 26 euro, la cover in pelle, disponibile nelle versioni Classic Black ed Elephant Gray e che offrono un supporto integrato.

Chiudiamo con un carica batterie multi bobina, che permette di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, con una potenza massima di 15 watt ciascuno. Il dispositivo ha la forma di una pillola allungata ed è rivestito in tessuto. È dotato di un connettore USB Type-C per collegarlo a un alimentatore, da acquistare separatamente. Al momento Huawei non ha fornito particolari dettagli sul nuovo dispositivo, del quale non sono noti al momento né il prezzo di vendita né la data di disponibilità sul mercato.