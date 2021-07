The Witcher: Nightmare of the Wolf è il primo spin-off di Netflix della serie principale di Witcher. La serie interpretata da è stata un così grande successo per la piattaforma di streaming, che il dramma fantasy sta uscendo dal mondo live-action dando spazio all’adattamento anime.

The Witcher: Nightmare of the Wolf esplorerà “una nuova potente minaccia per il continente“. Netflix ha confermato la notizia, riportata per la prima volta dal sito dei fan Redanian Intelligence, su Twitter. “Le voci sono vere, un nuovo adattamento è in lavorazione! L’anime ci riporterà ad assistere alla nascita di una nuova minaccia per il continente.” Sara’ prodotto dal team di Witcher: Lauren S. Hissrich e Beau DeMayo e dallo Studio Mir, lo studio dietro Legend of Korra.

DeMayo ha scritto la stagione 1 e l’episodio 3, “Betrayer Moon“. Il film anime sarà prodotto da Studio Mir, la società dietro The Legend of Korra e Voltron: Legendary Defender di Netflix.

In un’e-mail alla stampa, Netflix ha rivelato che The Witcher: Nightmare of the Wolf debutterà il 23 agosto 2021. Il progetto è in lavorazione da molto tempo, come ha rivelato Hissrich su Twitter, affermando “È un grande giorno, e ho tenuto questo segreto per oltre un anno!”

Il cast che doppiera’ i personaggi principali

Quattro membri del cast sono stati rivelati, come segue, e abbiamo l’arte dei loro personaggi qui sotto

Vesemir doppiato da Theo James

Tetra doppiato da Lara Pulver’

Deglan come doppiato da Graham McTavish

Lady Zerbst doppiata da Mary McDonnell

Theo James non è estraneo a questo tipo di progetti, avendo doppiato Hector in Castlevania di Netflix e Rek’yr in The Dark Crystal: Age of Resistance. Graham McTavish ha ancora più lavori a suo nome, tra cui Dracula nella serie Castlevania e dozzine di apparizioni come doppiatore di videogiochi.