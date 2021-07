Ti e’ mai capitato di parlare a o chattare sul tuo cellulare, quando improvvisamente la tua chiamata si interrompe o la tua connessione 4G scompare?

Quasi il 75% degli utenti registra occasionalmente un’interruzione delle chiamate o la perdita della connessione internet, e sono altrettanti gli utenti che soffrono di basse velocità di download. La domanda è: perché ricevi sempre segnale debole ed intermittente?

Molti pensano che questa causa sia da imputare ad un problema dovuto dagli operatori telefonici, ma non sempre e’ questo il motivo, scopriamo insieme perche’.

Traffico cellulare intenso

Quando ti trovi all’interno di un’area affollata e sovra-popolata da dispositivi che hanno la tua stessa modalita’ di connessione, e’ probabile che possano insorgere problemi di “spazio aereo”.

Tutti quei segnali stanno combattendo per lo spazio sulla torre radio dei cellulari più vicina. Una volta che il tuo telefono è collegato a una torre, è improbabile che tu perda la chiamata, ma più traffico telefonico lotta per un posto, più debole può diventare il tuo segnale.

Se la tua chiamata viene trasferita a una torre che è già piena, la tua chiamata potrebbe essere interrotta.

Quali materiali da costruzione bloccano il segnale del telefono cellulare?

Il materiale da costruzione della tua casa, auto, luogo di lavoro o centro commerciale è il colpevole numero uno del perche’ segnale sul tuo dispositivo risulti essere debole. Il metallo e il vetro colorato di nuova concezione sono i due materiali più responsabili.

Se noti regolarmente che il servizio internet cala di prestazione e si riattiva mentre cammini per casa, o se il tuo segnale migliora quando ti trovi vicino a una finestra o una porta, è probabile che il tuo segnale sia bloccato dal materiale di costruzione utilizzato nella tua abitazione/ufficio.

Batteria scarica: la batteria scarica influisce sulla ricezione delle celle?

Se hai rimandato la ricarica della batteria del telefono, potresti ritrovarti con un segnale debole quando ne hai più bisogno. Il telefono ha bisogno di energia per mantenere una connessione con un ripetitore cellulare e potrebbe avere difficoltà quando la batteria è scarica.

Il tempo influisce sul servizio cellulare?

I telefoni cellulari trasmettono e ricevono onde elettromagnetiche, che possono essere influenzate direttamente da fenomeni meteorologici come umidità, nuvolosità, tuoni, fulmini, vento, pioggia, neve e ghiaccio.

Bloccare la propria antenna

I telefoni di oggi hanno antenne incorporate all’interno del telefono. Se non stai attento a come tieni il telefono, puoi bloccare la trasmissione dei dati dell’antenna e far perdere il segnale al tuo dispositivo. Dove si trova esattamente la tua antenna incorporata dipende dal modello del tuo telefono, ma con un po’ di ricerca sul web dovresti essere in grado di trovarla.