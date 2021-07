Iliad si consolida come provider principale della telefonia italiana durante la stagione estiva, anche grazie ad una tariffa molto vantaggiosa come la Flash 120. Dopo il successo di Giugno, anche a Luglio gli abbonati hanno avuto a loro disposizione la promozione con chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga al semplice costo di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, niente app ufficiali su Android e iPhone: lo sconforto del pubblico

Se la Flash 120 rappresenta una grande certezza per costi e soglie di consumo, alcune incertezze su Iliad ci sono per quanto concerne i servizi aggiuntivi. Ancora oggi, infatti, il gestore transalpino ha un gap da colmare nei confronti di TIM, Vodafone e WindTre. Gli utenti del provider francese devono rinunciare all’app ufficiale per la gestione del loro profilo.

Sia su Google Play Store che su App Store di Apple non è disponibile un’app ufficiale per la gestione del proprio profilo tariffario. Gli utenti che intendono modificare le impostazioni del loro piano tariffario devono necessariamente effettuare le modifiche attraverso il sito web ufficiale del gestore stesso.

Le indiscrezioni delle ultime settimane circa la presenza di un’app ufficiale già entro l’estate sono state prontamente smentite. Anche per il proseguo del 2021 non sono attese novità a riguardo.

L’assenza di un’app ufficiale Android per Iliad non può essere compensata ora nemmeno dalle app parallele disponibile su Google Play Store. Nelle ultime settimane, molti di questi servizi – compreso il più popolare Area Personale – sono stati rimossi dal negozio virtuale e non sono più disponibili al download.