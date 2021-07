Questo mese è ormai agli sgoccioli, ma a breve arriverà agosto 2021 e porterà tanti contenuti multimediali e tante novità. Il catalogo di Netflix, in particolare, si arricchirà ulteriormente di tanti nuovi film, serie TV e tanto altro.

Ecco i nuovi titoli in uscita su Netflix ad agosto 2021

Come già accennato, il mese di agosto 2021 è ormai alle porte e si appresta a portare con sé numerosi nuovi contenuti multimediali, soprattutto sulla nota piattaforma di streaming Netflix. Vediamo in particolare tutti i titoli in uscita.

Film in arrivo

1 agosto: C’ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD

1 agosto: GRACE – POSSEDUTA

1 agosto: I GLADIATORI DELLA STRADA

1 agosto: OUR LADIES

1 agosto: SALT

1 agosto: SHERLOCK GNOMES

1 agosto: STEALTH – ARMA SUPREMA

1 agosto: TIME AND TIDE – CONTROCORRENTE

4 agosto: AFTERMATH – ORRORI DAL PASSATO

4 agosto: INSPEKCJA

5 agosto: THE OLD WAYS

6 agosto: QUAM’S MONEY

9 agosto: FIRST REFORMED – LA CREAZIONE A RISCHIO

20 agosto: MIA MOGLIE PER FINTA

Film Originali Netflix

4 agosto: ’76

6 agosto: LO SCIAME

6 agosto: VIVO

11 agosto: LA DEA D’ASFALTO

11 agosto: THE KISSING BOOTH 3

13 agosto: BECKETT

18 agosto: DIARIO SEGRETO DI UN VIAGGIO A NEW YORK

18 agosto: ISOLA NERA

20 agosto: SWEET GIRL

27 agosto: HE’S ALL THAT

Serie TV Originali Netflix

4 agosto: CONTROL Z, Stagione 2

6 agosto: HIT & RUN, Stagione 1

6 agosto: NAVARASA, Stagione 1

12 agosto: ALRAWABI SCHOOL FOR GIRLS, Miniserie

13 agosto: AL NUOVO GUSTO DI CILIEGIA, Miniserie

13 agosto: IL SUO REGNO, Stagione 1

13 agosto: SVANITI NEL NULLA, Miniserie

13 agosto: VALERIA, Stagione 2

18 agosto: THE DEFEATED, Stagione 1

20 agosto: LA DIRETTRICE, Stagione 1

20 agosto: SEPARATI INSIEME, Stagione 1

25 agosto: CLICKBAIT, Miniserie

25 agosto: POST MORTEM – NESSUNO MUORE A SKARNES, Stagione 1

26 agosto: LA FAMIGLIA MCKELLAN, Stagione 4

Serie Tv

10 agosto: I NEED ROMANCE, Stagione 1

Anime e film di animazione

1 agosto: 44 GATTI, Stagione 3

9 agosto: SHAMAN KING, Stagione 1

10 agosto: LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY, Stagione 2

12 agosto: MONSTER HUNTER: LEGENDS OF THE GUILD

13 agosto: FAST & FURIOUS: PILOTI SOTTO COPERTURA, Stagione 5

15 agosto: L’ATTACCO DEI GIGANTI, Stagione 4 Parte 1

17 agosto: GO! GO! CORY CARSON, Stagione 5

20 agosto: A CASA DEI LOUD – IL FILM

23 agosto: THE WITCHER: NIGHTMARE OF THE WOLF

26 agosto: EDENS ZERO, Stagione 1

Documentari

3 agosto: PRAY AWAY

3 agosto: SHINY_FLAKES: TEENAGER NARCOTRAFFICANTE

3 agosto: TOP SECRET UFO: RIVELAZIONI, Stagione 1

4 agosto: COCAINE COWBOYS: THE KINGS OF MIAMI, Miniserie

10 agosto: UNTOLD: RISSA IN NBA, Miniserie

11 agosto: MISHA AND THE WOLVES

15 agosto: ALLA RICERCA DELLA BOMBA DI HITLER

17 agosto: UNTOLD: PATTO CON IL DIAVOLO

18 agosto: MEMORIE DI UN OMICIDA: I NASTRI DI NILSEN

24 agosto: UNTOLD: CAITLYN JENNER

31 agosto: UNTOLD: CORRUZIONE SUL GHIACCIO

Comedy Show