Vodafone: offerte di rientro per molti utenti fino a 100GB

La fine del mese di luglio equivale al momento migliore per recuperare parte degli utenti perduti per Vodafone. L’azienda sta fronteggiando infatti un momento molto delicato, durante il quale molte persone scelgono di cambiare gestore per avere prezzi minori.

Ecco quindi arrivata l’occasione di proporre delle controfferte, nelle quali riescono a proporre prezzi più bassi e contenuti generosi. Vodafone lancia quindi tre offerte solo per coloro che sono ex clienti proprio per convincerli a rientrare.

Vodafone: queste sono le offerte migliori che potranno convincervi ad un rientro

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited