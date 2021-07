WhatsApp: ora fare la spia in chat è semplicissimo, esiste una nuova app

Tutte le persone che usano WhatsApp hanno almeno una volta avuto paura di essere spiati. Purtroppo questa sorta di presentimento aleggerà per sempre nella mente delle persone, soprattutto quelle che non conoscono alcune situazioni. Purtroppo le varie applicazioni di messaggistica istantanea sono soggette ad alcune problematiche, anche se proprio quelle dello spionaggio sembrerebbero essere state risolte tempo fa.

Ricordiamo infatti che in passato c’era la possibilità di essere spiati sistematicamente. Esistevano infatti delle applicazioni di terze parti che chiunque poteva scaricare dal web per utilizzare contro il proprio partner, contro un amico o magari un familiare. Ora siamo sicuri al 100% che nessuna di queste applicazioni funzioni più, dal momento che sono state tutte bannate ed interdette. Allo stesso tempo ci sarebbe qualcuno che avrebbe trovato una sorta di escamotage, il quale però sarebbe molto meno invasivo delle classiche applicazioni di spionaggio.

WhatsApp: con questa nuova applicazione di terze parti potete spiare i movimenti di chiunque voi vogliate

Secondo quanto riportato ultimamente una nuova applicazione starebbe spopolando in giro per il web. Si tratta di Whats Tracker, la soluzione perfetta per spiare le persone attraverso WhatsApp ma senza essere troppo invasivi.

Basterà infatti scaricare l’applicazione per venire a conoscenza dei movimenti compiuti all’interno della chat. Per movimenti si intende ogni entrata ed ogni uscita, movimenti che saranno registrati con un orario preciso che sarà inviato allo spione di turno con una notifica istantanea. L’applicazione almeno per il momento risulta gratuita per tutti gli utenti che la scaricheranno oltre che legale al 100%.