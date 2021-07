Sono passate circa due settimane da quando OnePlus è stata accusata di modificare volutamente le prestazioni di OnePlus 9 e 9 Pro sulla OxygenOS, basandosi sull’app aperta in quel momento e “castrando” o meno le prestazioni di Snapdragon 888.

L’accaduto è stato giustificato con ragioni di durata batteria e dissipazione del calore ma del quale molti utenti si sono lamentati, visto che non sono stati informati di questo comportamento al momento dell’acquisto. OnePlus ha ascoltato media e utenti ed è pronta ad operare un cambiamento nella prossima OxygenOS 12. Scopriamo maggiori dettagli.

OnePlus: grandi cambiamenti con OxygenOS 12

Proprio in queste ore è stato annunciato il nuovo OnePlus Nord 2 5G, device decisamente interessante sia per prezzo che specifiche. In occasione dell’annuncio l’azienda cinese ha reso noto che anche i nuovi Nord 2 5G e 9R sono dotati di un’ottimizzazione delle prestazioni simile a quella dei fratelli maggiori 9 e 9 Pro, tutto questo nonostante Nord 2 5G monti la OxygenOS 11.3 e sia il primo device a riceverla.

L’azienda ci ha tenuto però a precisare che è stata attenta a raccogliere i feedback riguardanti questa caratteristica del sistema operativo, ed ha deciso che aggiungerà un’opzione per disattivare o attivare l’ottimizzazione, così che l’utente possa avere maggior controllo sulle prestazioni del proprio smartphone. Gli ingegneri software di OnePlus ritengono possibile l’aggiunta di questa opzione nelle prime build della OxygenOS 12.

Ovviamente non si ha ancora la certezza su come questa opzione verrà concretizzata graficamente ma è lecito aspettarsi sia un semplice toggle. OxygenOS 12 sarà basata su Android 12 e probabilmente risentirà molto dell’influenza dell’unione di Oppo e OnePlus. Il nuovo sistema operativo arriverà su diversi device tra cui proprio Nord 2 5G, la serie 9 e la serie 8, anche se non è attualmente noto quando l’aggiornamento sarà pronto per questi device.