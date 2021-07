A quanto pare il malware Joker proprio non ha intenzione di mollare la presa, il noto software malevolo infatti, sembra essere tornato a tormentare gli utenti insediandosi nei loro device, si tratta dunque di una seconda ondata dopo quella che vi avevamo segnalato il mese scorso.

Per chi non lo sapesse, Joker è un malware molto sofisticato che colpisce i device Android e vanta numerose funzionalità malevole, tra cui predomina quella spyware, esso è infatti in grado di controllare tutto il vostro traffico dati e copiare: chat, messaggi, ciò che digitate, file e immagini, con una ovvia compromissione della vostra privacy.

Nonostante questo malware sia ormai molto conosciuto, esso riesce sempre a trovare un modo per sfuggire ai controlli portati avanti nel Play Store, probabilmente grazie a cambiamenti nel codice, nei metodi di esecuzione o nelle tecniche di recupero del payload.

Individuato in 11 app

Il team di ricerca informatica ThreatLabz ha individuato altre 11 app inoculate con questo malware davvero fastidioso, le quali ovviamente a seguito della segnalazione sono state rimosse dallo Store, eccole qui:

Free Affluent Message

PDF Photo Scanner

delux Keyboard

Comply QR Scanner

PDF Converter Scanner

Font Style Keyboard

Translate Free

Saying Message

Private Message

Read Scanner

Print Scanner

Come se non bastasse, i ricercatori hanno anche stilato una classifica nella tipologia di applicazioni più colpite da Joker, ecco le percentuali:

Strumenti (41,2%) Comunicazione (27,5%) Personalizzazione (21,6%) Fotografia (7,8%) Salute e fitness (1,9%)

Se dunque nel vostro smartphone avete una delle app che vi abbiamo indicato, procedete alla sua disinstallazione, magari effettuate anche un reset del dispositivo.