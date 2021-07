Iliad batte TIM e Vodafone: la Giga 120 costa pochissimo e regala il 5G

Non ci sono ormai più limiti alla crescita esponenziale di Iliad, provider che sta riuscendo pian piano a dare grande risalto al suo lavoro. Sono arrivati tantissimi utenti negli ultimi anni, riuscendo a superare la soglia dei 7 milioni già qualche mese fa.

Il merito è sicuramente di una strategia molto aggressiva che è stata varata già durante i primi giorni. Promuovere offerte piene di contenuti utili ma soprattutto con prezzi molto bassi che durassero per sempre nel tempo, questi erano i capisaldi proposti da Iliad. Alla fine sono rimasti tali, con le nuove offerte che sono arrivate durante gli ultimi mesi che hanno dimostrato ancora una volta di essere più interessanti di quelle proposte dalla concorrenza. Sul sito ufficiale ora sono disponibili due promo, tra cui la più desiderata di tutte che concede gratis anche il 5G.

Iliad: sul sito ufficiale c’è la promo da 120 giga in 5G insieme a quella da 80 in 4G

Quando si ricerca un nuovo gestore per una nuova promozione telefonica, sono tante le richieste che un utente avanza. Infatti tra i requisiti fondamentali ci sono i contenuti, i quali oggi devono essere per forza di cose abbondanti. Inoltre non è da dimenticare il prezzo, parte fondamentale del discorso soprattutto se si sta cercando un nuovo provider in seguito alla rimodulazione del proprio.

Iliad mette a disposizione la sua promo da 120 giga in 5G, quella che costa solo 9,99 € al mese per sempre. Quest’ultima include anche i minuti ed SMS senza limiti, proprio come la promo da 80 giga in 4G che però costa 7,99 € al mese per sempre.