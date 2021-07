Iliad: battuta la concorrenza con 2 offerte fino a 120GB in 5G

Quando viene tirata nel discorso dei vari gestori mobili anche un’azienda come Iliad, tutti cominciano a parlarne senz’altro bene.

Il colosso della telefonia mobile che è arrivato dalla Francia gestendo un grandissimo pubblico di utenti in Italia oggi con circa 7,5 milioni di unità, continua a dare grande sfogo alla sua strategia. Questa si basa sull’offerta di tantissimi contenuti, i quali vengono concessi al pubblico ogni volta sempre con qualche novità in più. Durante gli scorsi mesi si sono susseguite tantissime offerte interessanti, tra cui una che ha rivestito grande importanza. Si tratta della prima offerta con il 5G in regalo, quella da 120 giga che è ritornata ad inizio luglio con un nuovo nome. Ora è di nuovo possibile sottoscriverla, anche se coloro che vorranno risparmiare ulteriormente, potranno basarsi sull’altra promo.

Iliad: torna l’offerta da 120 giga con il 5G gratis, ecco anche la promo da 80 giga in 4G

Sul sito ufficiale di Iliad campeggia l’offerta migliore di tutte che prende attualmente il nome di Giga 120. Questa è una delle soluzioni più interessanti mai viste, dal momento che al suo interno ci sono contenuti in abbondanza e un prezzo straordinario che dura per sempre.

Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 120 giga di traffico dati per navigare sul web utilizzando la connessione in 5G. Il prezzo è di soli 9,99 € al mese per sempre mentre per la promo con 80 giga in 4G si parla di 7,99 € al mese per sempre. Entrambe le promo sono disponibili ora.