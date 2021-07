PlayStation 5: da MediaWorld tre nuove occasioni per portarvi a casa la console

Ci sono alcune date che diversi utenti amanti del gaming e soprattutto del mondo PlayStation segneranno in rosso. Nel frattempo la più importante sembra essere quella di oggi lunedì 19 luglio, che alle ore 15:00 ha visto la PlayStation 5 Digital Edition ritornare disponibile sul sito di MediaWorld. Occasione sfumata? No problem!

Non sarà infatti solo questa l’unica data da tenere d’occhio, visto che ufficialmente domani martedì 20 luglio, tornerà anche la versione Standard. Mercoledì ecco il gran finale con la possibilità di venire impossessò del bundle PS5 Standard + Ratchet & Clank: Rift Apart. Il consiglio è ovviamente quello di sempre, ovvero di registrarsi in anticipo inserendo già un metodo di pagamento che possa essere valido. Ricordiamo che sul sito ufficiale di MediaWorld è disponibile il pagamento sia con una carta di credito, di debito o prepagata che con il proprio account PayPal. Non resta che augurarvi buona fortuna.

PlayStation 5: alcune informazioni sulla disponibilità delle console

Intanto il Cfo di Sony, Hiroki Totoki, ha dichiarato che la domanda è davvero impossibile da soddisfare:

“Non credo che la richiesta si stia affievolendo per quest’anno», ha dichiarato il manager agli investitori, “Anche se riuscissimo a garantire più unità e a produrre molte più PlayStation 5 il prossimo anno, la nostra offerta non sarebbe in grado di rispondere alla domanda“.

Questo invece è quanto dichiarato dal CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan.

“La produzione aumenterà durante l’estate e certamente nella seconda metà dell’anno, e speriamo di vedere una sorta di ritorno alla normalità in termini di equilibrio tra domanda e offerta proprio durante quel periodo.”