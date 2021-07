CoopVoce: con tre offerte la concorrenza è battuta, fino a 50GB con 4 euro

Come tanti altri gestori virtuali anche CoopVoce sta dimostrando di poter stare ad altissimi livelli grazie alle sue offerte incredibili. Sono cambiate tantissime cose dal passato, quando questo gestore non riusciva a trovare l’anello mancante per raggiungere il successo.

Oggi invece è tutto diverso, soprattutto perché è cambiata la strategia per quanto riguarda le offerte mobili. Se prima infatti non riusciva ad offrire troppi contenuti nonostante i prezzi molto bassi, oggi la situazione è totalmente diversa. Infatti le promo attualmente disponibili sul sito ufficiale incarnano in pieno l’essenza di questo provider virtuale. Ci sono tantissimi contenuti al loro interno insieme a prezzi mensili veramente bassi, il che rende tutto molto più semplice. Ci sono quindi tre offerte tutte da scoprire, le quali appartengono alla stessa linea che era già in vigore durante lo scorso mese di giugno. I prezzi partono da soli 4,50 € al mese.

CoopVoce: tanti utenti possono scegliere le nuove offerte EVO, eccole con tutti i prezzi

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS