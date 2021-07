CoopVoce: tre offerte top della linea EVO con 50GB a partire da 4 euro

Ancora una volta il mondo dei gestori virtuali riesce a ritagliarsi uno spazio importante soprattutto sulle spalle dei classici provider. Questi ultimi, molto più famosi e molto più navigati nel settore, devono applicare in alcuni casi di fronte a aziende minori che però riescono a condurre un ottimo lavoro.

Uno dei provider più affidabili in assoluto è senza alcun dubbio CoopVoce, il quale durante gli ultimi anni a cambiato anche strategia. Prima infatti gli utenti rimproveravano all’azienda di essere troppo esigua in termini di contenuti offerti, nonostante i prezzi fossero già molto abbordabili. Proprio per questo, visti anche i risultati non proprio esaltanti, l’azienda ha scelto di cambiare strategia offrendo molti più contenuti e soluzioni. Un alto grado viene affidato anche all’affidabilità, visto che nessun utente negli ultimi anni ha ricevuto brutte sorprese dopo la sottoscrizione di una promo. Proprio ora sul sito ufficiale sono presenti tre soluzioni di altissimo livello.

CoopVoce: gli utenti possono avere a che fare con tre offerte EVO di livello altissimo

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS