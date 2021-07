In questi ultimi giorni alcuni fortunati utenti di Amazon potranno ricevere una bella sorpresa. In particolare, sarà infatti possibile riscattare un buono spesa dal valore di 5 euro, il tutto senza dover fare nulla di complicato. Tuttavia, si tratta di un opportunità riservata soltanto a un ristretto numero di persone.

Amazon offre 5 euro di buono ad alcuni utenti selezionati

Come già accennato, il noto colosso dell’e-commerce sta proponendo in questi giorni un’iniziativa davvero interessante. Nello specifico, alcuni utenti (5000 per l’esattezza) potranno ottenere un buono sconto da 5 euro da utilizzare sul prossimo ordine sullo store di Amazon.

Il codice sconto in questione è ILMIOSCONTO e per ottenerlo non sarà necessario fare nulla di complesso. Infatti, basterà inserire questo codice sconto al momento dell’acquisto per ottenere 5 euro, ma soltanto acquistando prodotti venduti e spediti da Amazon. Questa somma sarà poi spendibile per il prossimo acquisto, ma con una spesa minima di 25 euro.

Si tratta di una promozione, come detto in precedenza, riservata ad alcuni utenti selezionati e sarà valida fino al prossimo 25 luglio. Sul sito di Amazon, in particolare, è così riportato: “Questo buono sconto è valido per acquistare prodotti venduti e spediti da Amazon ad esclusione di dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori),Buoni Regalo Amazon, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte Warehouse Deals o prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it. Questo buono sconto è valido dal 13 al 25 luglio 2021. L’Offerta è aperta ai primi 5.000 clienti idonei che soddisfano questi termini e condizioni.”