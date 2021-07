Continua la guerra fredda tra operatori telefonici. Nondimeno, il mese di luglio è iniziato con il botto. TIM infatti, con le sue nuove offerte mobile, sta facendo gola proprio a tutti. Ricchi bundle dedicati, sia in portabilità, che per i nuovi clienti, sono davvero ghiotti e a prezzi stratosferici. Scopriamo insieme le promo di TIM per questo fantastico mese così da anticipare le vacanze risparmiando con le tariffe telefoniche migliori

TIM: grazie a Segugio.it ecco le migliori offerte di luglio 2021

Ancora una volta, noi di Tecnoandroid, a beneficio dei nostri lettori, ci siamo fatti svelare da Segugio.it le migliori offerte di TIM per il mese di luglio 2021. Il noto comparatore ci ha sottoposto le tariffe mobile più convenienti dell’operatore nazionale.

Ecco le migliori promozioni che renderanno questo mese davvero fantastico e votato al risparmio estremo:

partiamo con la tariffa che TIM dedicata agli under 25 : TIM Super Young 5G . Questa offerta è dedicata a chi vuole scaricare contenuti in modo super veloce, guardare video in ultra HD senza interruzioni e giocare in streaming con la massima reattività. A soli 11,99 euro al mese sono inclusi 25 Giga di traffico dati, illimitati per social, chat, gaming, musica ed e-learning. Inoltre, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

: . Questa offerta è dedicata a chi vuole scaricare contenuti in modo super veloce, guardare video in ultra HD senza interruzioni e giocare in streaming con la massima reattività. A soli al mese sono inclusi di traffico dati, illimitati per social, chat, gaming, musica ed e-learning. Inoltre, e verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; continuiamo con TIM Super 4G che a 14,99 euro al mese offre 50 Giga di traffico dati, illimitati se l’utente ha attiva o desidera abbinare a casa TIM Unica o sulle app di messaggistica istantanea. Le chiamate e gli SMS sono illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

che a al mese offre di traffico dati, illimitati se l’utente ha attiva o desidera abbinare a casa TIM Unica o sulle app di messaggistica istantanea. Le e gli sono verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; la promo TIM Wonder Six , invece, è dedicata ai clienti che provengono da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb e Tiscali. Il bundle al mese costa 9,99 euro e offre: chiamate e SMS illimitati oltre a 70 Giga di traffico dati;

, invece, è dedicata ai clienti che provengono da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb e Tiscali. Il bundle al mese costa e offre: e oltre a di traffico dati; infine, concludiamo con TIM Wonder esclusiva per i soli clienti ho.Mobile e Lycamobile. Chiamate illimitate, SMS a 0,29 euro l’uno e 50 Giga di traffico dati è il bundle proposto dall’operatore a 9,99 euro al mese.

Vi ricordiamo che è ancora disponibile l’offerta di TIM Super Fibra, per navigare in casa alla velocità della luce. Tra l’altro è possibile abbinarla a TIMVISION per non perdere nemmeno una partita della Serie A e della Uefa Champions League.