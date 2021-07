Iliad offre sia 80 che 120GB ma c'è una sorpresa gratuita

Pian piano Iliad è riuscito a ritagliarsi il suo spazio tra i principali gestori del mondo della telefonia mobile italiana. Coloro che credevano si sarebbe infine trattato di una meteora senza alcun fine utile, si sbagliavano di grosso e in alcuni casi oggi sono anche utenti del famoso gestore proveniente dalla Francia.

Le caratteristiche principali di questo provider sono sempre le stesse: tanti contenuti e prezzi molto bassi che attirano anche gli utenti più convinti di altri provider. Lo scorso mese, quello di giugno, è stato il preferito per molti, vista la soluzione da 120 giga in 5G. Questa, che è scaduta lo scorso 30 giugno alle ore 18:00, è ritornata disponibile per la felicità di tutti coloro che non erano riusciti a sottoscriverla. Sul sito ufficiale infatti ci sono tutte le direttive per averla direttamente sullo smartphone, insieme alla presenza di una promo da 80 giga.

Iliad: gli utenti possono ottenere di nuovo le migliori offerte fino a 120 giga in 5G

Bastava veramente poco per ridurre a brandelli la concorrenza e Iliad questo l’ha sempre capito. Non a caso tutte le offerte straordinarie lanciate per un mese con scadenza in 30 giorni, vengono spesso rinnovate e protratte nel tempo.

Questo è il caso dell’offerta da 120 giga in 5G che ora prende il nome di Giga 120. Con soli 9,99 euro la promo può essere sottoscritta, completa di minuti ed SMS senza limiti. Segue poi la Giga 80, ma quale differisce sia per il prezzo di 7,99 € al mese sia per i giga che in questo caso sono 80 e con connessione 4G.