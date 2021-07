In questi ultimi anni i social network più famosi si sono arricchiti di nuove funzionalità volte ad intrattenere maggiormente gli utenti e tra queste le storie hanno riscosso un enorme successo, soprattutto su Instagram. Successivamente, anche Twitter ha deciso di adottare una soluzione simile, introducendo le così denominate Fleets. Nonostante questo, però, sembra che questa funzione sia ormai giunta al capolinea.

Fleets: dal 3 agosto il social network Twitter dirà addio alle storie

Circa un anno fa, il social network Twitter aveva deciso di introdurre una nuova funzionalità denominata Fleets in modo da coinvolgere maggiormente gli utenti e in modo da fornire nuove feature e strumenti. Quest’ultima, in particolare, è molto simile alle storie presenti su altri social, dato che permette la pubblicazione di post (con immagini, testo o video) che scompaiono dopo 24 ore.

A quanto pare, però, su questo social network sembra che la feature in questione non abbia riscosso il successo desiderato. In queste ultime ore, infatti, Twitter ha comunicato che a partire dal 3 agosto 2021 i Fleets non verranno più supportati.

Ilya Brown, ovvero la VP Product del social network, ha così commentato: “Abbiamo sperato che Fleets aiutasse più persone a sentirsi a proprio agio partecipando alle conversazioni su Twitter. Ma, da quando lo abbiamo presentato, non abbiamo notato un aumento del numero di persone che prendono parte alle conversazioni con i Fleet, come auspicato.”

Nonostante questo, per il noto social lo sviluppo delle Fleets è comunque stato utile, dato che servirà per implementare ulteriormente in futuro altre feature e novità.