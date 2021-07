Tempesta solare in arrivo verso la terra, possibile blackout elettrico globale

La Terra, pur essendo molto sicura tra tutti gli altri pianeti del sistema solare, talvolta può essere soggetta a qualche piccolo problemino. Sarebbe infatti in arrivo una nuova tempesta geomagnetica, la quale sarebbe stata segnalata in merito ai dati riportati dalla National Oceanic and Atmospheric Administration.

A quanto pare infatti una veloce tempesta solare sta progredendo e avanzando verso il nostro pianeta con una velocità di 1,6 milioni di chilometri orari. Potrebbero esserci diversi scompensi, con parecchie problematiche anche per i cittadini a livello globale. Potrebbe infatti sopraggiungere anche un’interruzione della corrente elettrica in tutto il mondo, provocando quindi un vero e proprio blackout.

Tempesta geomagnetica verso la Terra: tutti i dettagli sull’evento che risulta comunque poco probabile

Tutto ciò che è stato descritto nel paragrafo precedente accade molto spesso, più di quanto tutti possano immaginare.tali tempeste si verificano per via dell’efficiente scambio di energia proveniente dai venti solari che vanno a raggiungere lo scudo protettivo della Terra che è l’atmosfera.

Non ci sono poi solo effetti negativi, visto che molto spesso vengono a generarsi veri e propri spettacoli come quello dell’aurora boreale. Ovviamente tutto ciò può capitare a coloro che vivono in prossimità dei poli, vista la grande concentrazione magnetica.

Le tempeste solari si verificano quando avviene un’eruzione solare che causa un’espulsione di massa coronale. In seguito avviene l’accelerazione delle particelle cariche all’interno dell’atmosfera solare con velocità molto sostenuta. I protoni in questo caso riescono ad attraversare i 150 milioni di chilometri che separano il sole dalla Terra in poco meno di 10 minuti.