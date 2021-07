Sky ha deciso di rendere disponibile a tutti la visione della finale di Wimbledon più attesa dai tifosi italiani, la prima a cui arriva un nostro connazionale. A riuscire nell’impresa Matteo Berrettini, che con la vittoria in semifinale in quattro set su Hubert Hurkacz (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) è divenuto il primo atleta italiano a raggiungere il match che porta alla vittoria del prestigioso Grande Slam.

Per questo motivo, la partita sarà visibile a tutti, anche ai non abbonati, sul canale TV8: chiunque voglia sostenere il nostro atleta e vedere la finale, potrà sintonizzarsi su questo canale dalle ore 15, in diretta da Wimbledon.

Sky trasmetterà la finale di Wimbledon in chiaro per tutti gli appassionati e curiosi che vogliano seguirla

Sky ha motivato la sua decisione attraverso le parole di Stephen van Rooyen, Ceo di Sky Europe. “Sarà una domenica storica per lo sport italiano e siamo orgogliosi di poterla vivere e raccontare su Sky” spiega van Rooyen, “Siamo da sempre accanto allo sport italiano, crediamo e condividiamo la passione di milioni di tifosi. Per questo abbiamo deciso di rendere disponibile a tutti, in chiaro, una sfida senza precedenti, in modo che l’intero Paese possa tifare Berrettini”.

Una grande notizia per una grande domenica: l’Italia sarà infatti protagonista di ben due finali storiche in un colpo solo: alle 15 in diretta da Wimbledon con il tennis, mentre alle 21 si disputerà Italia-Inghilterra, finale dei Campionati Europei di calcio.

Insomma, una giornata da trascorrere incollati allo schermo, con una birra fresca in mano e tanta, tanta emozione.