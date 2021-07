Dal 9 Luglio 2021 al 31 Agosto 2021, salvo eventuali cambiamenti, sia online che presso i negozi aderenti, per i nuovi clienti Very Mobile che attivano un nuovo numero Very Mobile è possibile nuovamente usufruire dello sconto di 5 euro sul contributo di attivazione, che viene quindi azzerato.

La possibilità di attivare le offerte senza costo di attivazione era rimasta soltanto per i nuovi clienti in portabilità, ma dal 9 Luglio 2021 l’operatore ha deciso dunque di far tornare la promo anche per i nuovi numeri. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile ha azzerato il costo di attivazione delle proprie offerte

Di base, per attivare una delle offerte Very Mobile è richiesto un costo di attivazione pari a 5 euro, da sommare al prezzo della nuova SIM ricaricabile. Tuttavia, attraverso lo sconto di 5 euro disponibile fino al 31 Agosto 2021, i nuovi clienti che decidono di sottoscrivere una delle offerte attualmente disponibili devono sostenere soltanto l’eventuale costo della SIM e il primo rinnovo anticipato.

È possibile usufruire dello sconto anche tramite migrazione interna da WindTre, ma in questo caso bisogna comunque sostenere un costo di attivazione pari a 20 euro anziché 25 euro. Per quanto riguarda l’acquisto della SIM, per coloro che decidono di effettuare l’attivazione online nel sito ufficiale di Very Mobile, il costo risulta gratuito, mentre presso i rivenditori autorizzati bisogna sostenere un prezzo di 5 euro, salvo promozioni locali.

Se il cliente decide di attivare una nuova numerazione, con Very Mobile ha la possibilità di sottoscrivere una delle offerte tariffarie: Very 5,99 con minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga al mese di traffico dati in 4G al costo di 5,99 euro al mese oppure Very 7,99 con minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese di traffico internet mobile a 7,99 euro al mese.