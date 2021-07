Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Netflix metta al servizio degli utenti una vastissima gamma di serie TV, film e documentari da poter visionare. La cosa che veramente fa sbalordire tutti è che la piattaforma californiana riesce anche a portare delle novità sulla piattaforma con una frequenza mai vista prima. Di fatto, tra le nuove uscite e i vari rinnovi che nel tempo si susseguono, di certo non possono mancare le notizie che riguardano La Casa di Carta. La serie TV spagnola, infatti, dovrebbe tornare sulla piattaforma californiana a breve con la nuova stagione.

Andando nel dettaglio, siamo a conoscenza del fatto che lo show di Netflix dovrebbe ritornare davvero tra pochissimo tempo e pare che ci sia una grandissima novità. La serie infatti non sarà formata da un solo volume, ma da due. Il primo volume approderà sicuramente su Netflix il 3 settembre 2021, mentre il secondo arriverà il 3 dicembre 2021.

La Casa di Carta: la nuova stagione viaggia tra luci ed ombre

Alex Pina, l’ideatore della serie, ha spiegato alcune cose riguardanti la nuova season che sta per arrivare: “Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come sciogliere il gruppo. Come mettere il professore alla corde. Come sviluppare situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato lo vedrete nella stagione 5 seconda parte de La Casa di Carta. La battaglia raggiunge livelli estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante. Vogliamo chiudere in grande stile, come i fan immaginano e sognano.

In più, si è anche espresso su un possibile spin-off, e non nenega il suo arrivo. Infatti dice: “Abbiamo molte opportunità di fare degli spin-off. Questo è dovuto alla forte identità dei personaggi. Abbiamo sempre cercato di creare personaggi complessi, quindi penso che quasi ogni personaggio abbia un lato che ci piacerebbe vedere in uno spin-off”.