I ragazzi di iFixit hanno avuto la possibilità di effettuare un teardown completo della Apple TV 4K 2021. La nuova generazione del dispositivo arriva dopo quattro anni dalla precedente, quindi è lecito aspettarsi grandi cambiamenti interni.

Questi cambiamenti effettivamente ci sono stati e l’assemblaggio interno delle componenti è stato effettuato in maniera molto accorta da parte di Apple. La scelta di favorire l’accesso e la sostituzione è stata premiata da iFixit con un punteggio di riparabilità molto alto.

La nuova Apple TV 4K 2021 totalizza 8 punti su 10 grazie ad alcune scelte ingegneristiche molto importanti. Infatti, la costruzione generale del dispositivo è realizzata in modo modulare. A Cupertino hanno scelto di utilizzare poche componenti grandi, favorendo così la possibile sostituzione degli altri pezzi.

iFixit ha lodato la riparabilità di Apple TV 4K 2021

Gli unici elementi saldati sono la batteria del telecomando e il cavo Lightning nel telecomando. Per fortuna, Apple ha effettuato questa scelta su componenti poco costose e comunque facilmente sostituibili.

Quasi tutti gli altri elementi, come l’ingresso AC dell’alimentazione, sono modulari quindi è possibile sostituirli singolarmente. Nonostante la facilità di accesso alle componenti, ci sono alcune periferiche che sono saldate alla scheda madre. In particolare si tratta delle porte I/O che sono impossibili da sostituire se non cambiando l’intero pezzo.

Un altro elemento migliorabile è la presenza delle viti Pentalobe all’interno del telecomando di Apple TV 4K 2021. Si tratta di viti che richiedono delle testine particolari, difficili da trovare se non si è in possesso di un kit completo.

A seguito di questi elementi migliorabili, il punteggio totale sfiora il 10 pieno di iFixit. In ogni caso si tratta di un livello di riparabilità estremamente alto.