Il lancio dei nuovi iPhone 13 è previsto per i primi giorni di autunno ma si sta già a parlare insistentemente dei nuovi top di gamma Apple. I flagship dovrebbero mantenere un design simile a quello di iPhone 12 e non dovrebbero essere grandi stravolgimenti in termini di funzionalità.

Queste previsioni sono state confermante grazie ad Ice Universe. Il noto leaker infatti ha scoperto in anteprima il design dei nuovi iPhone 13. Nella foto mostrata in apertura di articolo è possibile ammirare i mock-up dei melafonini.

Si tratta degli stampi utilizzati dai produttori per realizzare le cover e gli altri accessori. Per realizzare gli stampi, i vari brand si basano sulle informazioni ufficiali fornite da Apple, quindi sono rappresentazioni perfette dei vari device.

La famiglia iPhone 13 si mostra con i primi mock-up

The iPhone 13 series looks like this.

Questi stampi permettono di ammirare il design posteriore di tutti i vari modelli dei nuovi flagship di Cupertino. Considerando che nella foto vengono mostrati quattro device, possiamo immaginare che Apple proporrà nuovamente la stessa suddivisione della serie iPhone 12.

Sembra ufficiale che Apple ha scelto di lanciare anche la famiglia iPhone 13 in quattro varianti. Ci aspettiamo quindi il modello che darà il nome alla serie affiancato dalle versioni mini, Pro e Pro Max.

Inoltre, Apple ha modificato la disposizione degli elementi della fotocamera su iPhone 13 e mini. Le ottiche sembrano più grandi e sono disposte in diagonale mentre su iPhone 12 erano posizionate in verticale. Anche sulle varianti Pro e Pro Max i sensori saranno più grandi e di conseguenza tutta l’area dedicata al comparto fotografico occuperà una superficie maggiore.