app-di-incontri-ecco-quelle-easy-e-sicure-per-fare-solo-amicizia

Non vuoi impegnarti in una relazione a lungo termine, ma vorresti esplorare il mondo delle app di incontri per fare nuove amicizie? Ecco qui un elenco di applicazioni che fanno al caso tuo. Conoscere nuove persone in tutta sicurezza e scegliendo tu come e perché farlo, può essere un ottimo vantaggio. Scopriamo insieme quelle che tra le app di incontri sono easy e soprattutto sicure.

Sono davvero tantissime la app di incontri disponibili al download nel web. Tuttavia non sempre l’obbiettivo è quello di trovare l’amore della vita. Se desideri trovare persone interessanti con cui passare un po’ di tempo in tutta sicurezza e senza troppo impegno, ecco alcune soluzioni interessanti.

Sono per lo più destinate a donne intraprendenti che amano unire il piacere di un incontro alla professionalità del proprio lavoro. Oppure, semplicemente passare del tempo in totale relax conoscendo persone che potrebbero condividere gli stessi interessi.

Cominciamo subito da un’app di incontri completamente fuori dagli schemi. Infatti in Buble a comandare sono le donne che saranno loro a poter decidere se fare la prima mossa e avviare un match con qualcuno.

Con questa app di incontri puoi incontrare, conosce o fare semplicemente network. Ecco come si presenta Bumble sul sito ufficiale:

“La missione di Bumble è sempre stata di cambiare le regole del gioco, a partire dal dating. Ad oggi Bumble è il luogo dove tante persone interessanti che (ancora) non conosci ti stanno aspettando, sia che tu sia alla ricerca della persona speciale, una sincera amicizia o di un’opportunità di networking. Abbiamo reso non solo necessario ma anche accettabile che sia sempre la donna a fare la prima mossa, dando una smossa ai luoghi comuni. Stiamo costruendo una comunità con attorno due semplici cose: gentilezza e rispetto“.

