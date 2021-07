Con le grandi offerte del Prime Day di Amazon ormai un vago ricordo, le grandi compagnie hi-tech continuano imperterrite a cavalcare l’onda delle promozioni svelando sconti da non lasciarsi scappare.

Quest’oggi toccano ai Realme Days che, fino al 9 luglio, vi daranno la possibilità di acquistare smartphone, smartwatch, accessori e tanto altro con sconti mozzafiato. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Realme Days: i giorni di sconto sono finalmente iniziati

Iniziamo subito con i dispositivi più interessanti, ovvero gli smartphone, il colosso propone per esempio Realme GT 5G (Racing Yellow, Dashing Silver, Dashing Blue), a 429 euro invece di 449 euro, Realme X50 5G (Jungle Green, Ice Silver), a 329,90 euro invece di 369,90 euro, Realme 7 Pro (Mirror Silver, Mirror Blue), a 279,90 euro invece di 319,90 euro. E ancora, Realme 8 Pro (Punk Black, Infinite Blue, Infinite Black), a 279 euro invece di 299 euro, Realme 8 6 + 128 GB (Punk Black, Cyber Silver, Cyber Black), a 209 euro invece di 229 euro, Realme 7i (Victory Blue, Glory Silver), a 159,90 euro invece di 169,90 euro e tanti altri.

Per quanto riguarda gli smartwatch abbiamo a disposizione 4 modelli scontati, che sono il Realme Watch 2 Pro, a 64,99 euro invece di 74,99 euro, Realme Watch S, a 59,99 euro invece di 79,99 euro, Realme Watch 2, a 49,99 euro invece di 54,99 euro e Realme Watch, a 39,99 euro invece di 54,99 euro. Non mancano i dispositivi Smart Home, come Reame Techlife Robot Vacuum, a 349 euro invece di 379 euro.

Infine, non perché meno interessanti, troviamo le cuffie true wireless come Realme Buds Air Pro (Soul White, Rock Black), a 54,99 euro invece di 89,99 euro, Realme Buds Air 2 (Closer Black, Closer White), a 34,99 euro invece di 49,99 euro, Realme Buds Air Neo, a 26,99 euro invece di 39,99 euro e Realme Buds Q2 (Blue, Black), a 20,99 euro invece di 29,99 euro.