Il periodo estivo si prospetta molto intenso per Samsung, che culminerà il prossimo 11 agosto con l’evento Unpacked in cui vedremo Galaxy Watch 4, Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, e le nuove Galaxy Buds 2.

Grazie al buon Evan Blass ora possiamo avere un’ulteriore conferma del design delle nuove true wireless che sta per lanciare Samsung. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulle prossime Galaxy Buds 2.

Samsung Galaxy Buds 2 non hanno più segreti

Alcune animazioni pubblicate proprio da Evan Blass mostrano il design delle Galaxy Buds 2, a partire dalla custodia di ricarica per arrivare alle cuffie nelle tre colorazioni previste. Queste corrispondono al bianco, viola e verde, ma secondo SamMobile ve ne sarà anche una quarta nera.

L’aspetto estetico dei nuovi auricolari true wireless richiama quello delle Samsung Galaxy Buds Pro, con un gommino per un migliore isolamento acustico ed una forma tondeggiante del corpo sporgente. A differenza di queste ultime, però, le Galaxy Buds 2 non dovrebbero essere dotate di cancellazione attiva del rumore ANC.

Le Galaxy Buds 2 dovrebbero essere disponibili in nero, verde, viola e bianco, esattamente come Samsung Galaxy S21 FE che però salterà l’evento. Arrivati a questo punto non ci resta che attendere l’evento vero e proprio, non vediamo l’ora di vederle con i nostri occhi!