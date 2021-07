Guardando la storia degli iPhone spesso è capitato che i devices della famiglia Apple abbiano sofferto alcuni particolari caratteri che li mandavano letteralmente in tilt, basti pensare al vecchio carattere con la bandiera italiana nel mezzo, che se visualizzato portava al blocco completo dello smartphone.

Si trattava ovviamente di bug del sistema operativo che, una volta corretti, diventavano solo un brutto ricordo da aggiungere nei vari changelog delle correzioni effettuate tramite aggiornamento.

Ebbene a quanto pare a breve potremo aggiungerne un altro alla lista, questa volta diverso dal solito però, si tratta infatti di un carattere che se presente nel nome di una connessione WiFi, provoca lo spegnimento dello stesso nello smartphone.

Un ricercatore scopre lo strano bug

Il ricercatore sulla sicurezza Carl Schou ha scoperto che alcune reti WiFi possono disabilitare tale connessione su Apple iPhone e altri dispositivi.

You can permanently disable any iOS device's WiFI by hosting a public WiFi named %secretclub%power

Resetting network settings is not guaranteed to restore functionality.#infosec #0day — Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021

Il ricercatore ha espresso come host con il carattere “%” all’interno del nome, possano disattivare la funzionalità presa in esame e che tra l’altro, un reset del device non assicura il ritorno alla completa normalità del tutto, dal momento che la funzionalità non sembra ripristinarsi.

Un altro ricercatore, 9To5Mac, ha provato a dare una spiegazione a quanto accaduto, normalmente il carattere “%”, viene utilizzato nei linguaggi di programmazione per “formattare le variabili in una stringa di input”, il bug potrebbe far leggere i SSID con questo carattere in modo non filtrato, portando all’uso di librerie arbitrarie del device che porterebbero così al malfunzionamento dello stesso a causa di un errore critico.

Apple starà sicuramente lavorando ad un fix, per il momento l’unica soluzione è quella di evitare di connettersi a reti con quel carattere nel SSID.