Nel corso di questa stagione Sky è chiamata a rivedere almeno in parte la sua strategia commerciale. La tv satellitare, infatti, per la prossima stagione televisiva dovrà rinunciare alla grande esclusiva della Serie A. I diritti per il massimo campionato calcistico sono stati assegnati a DAZN. Sky dovrà accontentarsi di tre partite ogni weekend.

Sky, arrivano nuovi costi per il Calcio e due novità per tutti

La rivoluzione nel campo dei diritti tv ha fatto temere ai tecnici di Sky una vera e propria fuga verso la piattaforma streaming. Per tamponare il passaggio di clienti, la tv satellitare ha deciso di rivedere i suoi costi. La novità più importante per le settimane a venire è quella inerente al ticket Calcio. Il pacchetto infatti sarà offerto a costo zero a tutti gli abbonati sino al 30 Settembre. Successivamente, è previsto il pagamento di una quota pari a 5 euro.

Sempre per compensare gli utenti della mancanza della Serie A, Sky ha previsto ulteriori novità. I possessori del decoder di nuova generazione Sky Q, ad esempio, potranno accedere a due app esclusive come RTL+ e Disney+. Tutti gli abbonati invece avranno diritto a costo zero alla visione di quattro nuovi canali (Sky Serie, Documentari, Nature e Crime)

La piattaforma satellitare, anche in assenza del massimo campionato calcistico, non molla poi sul fronte dei diritti televisivi. Dopo il grande successo di Euro 2020, i clienti già potranno contare sulle prossime edizioni Champions League. Sky ha acquisito la competizione continentale in esclusiva durante il prossimo triennio, dal settembre 2021 sino alla primavera 2024.