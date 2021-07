Il collezionismo è un mondo che si aggiorna ogni giorno, e sembra anche che i prezzi si alzino sempre di più. Di fatto, gli appassionati sono pronti a spendere delle cifre incredibili pur di portare a casa degli esemplari introvabili che, spesso, arrivano a valere migliaia e migliaia di euro. In questo mercato, non possiamo non menzionare le monete rare.

Ci sono tantissimi esemplari di questo tipo che si vanno a legare ad un evento storico o che presentano un errore di conio che le fa arrivare a valere migliaia di euro. Ma pare che non sia tutto: infatti, se andiamo indietro con gli anni, esistono alcuni esemplari molto speciali di diverse epoche fa. Infatti, la moneta di cui parleremo oggi vale un milione di euro!

Monete rare, questa vale un milione di euro: come riconoscerla

È chiaro che ci sono molte monete introvabili nel mondo, ma questa è decisamente una delle più introvabili. Di fatto, non casualmente, c’è chi spenderebbe anche un milione di euro pur di ottenerla. Quella di cui parliamo è il medaglione aureo di Massenzio del 15 avanti Cristo dell’epoca dell’impero romani. Come riportato anche dagli esperti di moneterare.net, oggi è quasi impossibile trovare un modello del genere.

Inoltre, qualche anno fa è stata venduta all’asta la cifra incredibile di 1.407.550 dollari. Ovviamente, è superfluo dire che chi è riuscito a vendere questa moneta ha cambiato completamente vita, diventando ricco immediatamente. Potreste avere anche voi qualche moneta rara, fate attenzione all’interno della vostra casa.