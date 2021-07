WhatsApp è senza ombra di dubbio tra le piattaforme di messaggistica istantanea più utilizzate in assoluto. Per questo motivo, siamo sempre interessati ai suoi sviluppi e tutto ciò che capita di nuovo sull’app. Pertanto, pare che ci sia stata una conversazione inusuale tra il CEO di WhatsApp Will Cathcart, Mark Zuckerberg e il portale che parla di WhatsApp WABetaInfo.

Sicuramente molti si staranno chiedendo il perché di questa conversazione. A quanto pare, sembra che sia stato proprio il CEO di WhatsApp a contattare il noto portale, aggiungendo poi al gruppo WhatsApp anche Mark Zuckerberg. Il fulcro della conversazione riguardava le novità che stanno per arrivare su WhatsApp, con tanto di ringraziamenti a WABetaInfo per il lavoro che sta facendo in questi anni.

WhatsApp: le funzionalità che arriveranno a breve con il nuovo aggiornamento

Funzionalità View Once

La prima funzionalità di cui vi parleremo è quella View Once, e ciò significa che si potranno inviare dei messaggi visibili una sola volta dal destinatario, i quali poi andranno a scomparire per sempre successivamente. Quello che è davvero interessante è che Zuckerberg stesso ha confermato che questa funzione arriverà al 100%.

Funzionalità multidispositivo

Le conferme sono arrivate anche per quanto concerne la funzionalità multidispositivo, ossia quella che ci consentirà di sincronizzare i contenuti e le chat di WhatsApp che sono associate ad un account specifico su più dispositivi. La nuova funzione consentirà agli utenti di utilizzare WhatsApp con tutti i contenuti in tempo reale su più dispositivi in contemporanea.

Inoltre, sempre Zuckerberg ha affermato che comunque si tratterebbe di una grossa sfida tecnicamente parlando dal punto di vista dell’implementazione. Per questo motivo, allo stato attuale non è assolutamente possibile andare a determinare una data di rilascio ufficiale, ma, a detta di Zuckerberg, questa arriverà davvero molto presto.