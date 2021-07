Il fatidico giorno si avvicina e non vediamo davvero l’ora. Siete pronti a lasciarvi emozionare dai nuovi episodi de La Casa di Carta 5? Preparatevi al ritorno di due grandi personaggi tra i più amati di questa serie TV Netflix. Ecco le novità in merito a La Casa di Carta 5.

La Casa di Carta 5: parola di Álex Pina

Il primo grande spoiler su La Casa di Carta 5 arriva niente po’ po’ di meno che da Álex Pina. Ne abbiamo sentito parlare così tanto che ormai pare essere diventato un amico di famiglia. Il produttore di questa serie TV Netflix aveva infatti dichiarato:

“Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come sciogliere il gruppo. Come mettere il professore alla corde. Come sviluppare situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato lo vedrete nella stagione 5 seconda parte de La Casa di Carta. La battaglia raggiunge livelli estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante“.

Dobbiamo quindi aspettarci grandi cose dalla nuova stagione de La Casa di Carta 5. Tuttavia questa non è l’unica novità che abbiamo scoperto per i nuovi episodi in arrivo sulla piattaforma streaming.

Il grande ritorno di Nairobi e Berlino

Attenzione a questo spoiler. Secondo quanto appreso, pare proprio che nel primo episodio de La Casa di Carta 5 ritroveremo la tanto amata Nairobi. Ricordiamo che, durante la quarta stagione, era stata uccisa producendo disperazione nei suoi compagni di squadra e nei fan della serie TV.

Saremo quindi invasi da emozionanti e commoventi flashback, ricordi davvero unici e forse, qualche sorpresa sulla sua vita. Ma Nairobi non è l’unico personaggio a fare il suo ritorno.

Infatti sembra che, da quanto appurato nelle foto e nei post trapelati in questo periodo su La Casa di Carta 5, a comparire nuovamente sugli schermi sarà proprio Berlino. Anche lui aveva incontrato la morte, ma ci ha sempre accompagnato lungo tutte le stagioni attraverso ricchi flashback.

Insomma non vediamo tutti l’ora che arrivi il 3 settembre così da poterci “sparare” tutti d’un fiato i nuovi episodi de La Casa di Carta 5. Ovviamente solo la prima parte, perché il gran finale di stagione arriverà il 3 dicembre, data destinata alla pubblicazione della seconda parte.