Presto arriverà La Casa di Carta 5! Dal 3 settembre avremo modo di vedere i primi 5 nuovi episodi della serie TV Netflix. Tuttavia diverse cose sono rimaste in sospeso dall’ultimo episodio della quarta stagione. Se siete in cerca di risposte, un semplice iPhone avrebbe rivelato qualcosa di davvero incredibile in merito a La Casa di Carta 5. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Un indizio incredibile: un iPhone svela qualcosa su La Casa di Carta 5

Secondo alcune teorie, pare proprio esser stato un iPhone ad aver rivelato un indizio incredibile in merito a La Casa di Carta 5. Prima di addentrarci nella notizia è bene fare alcune precisazioni introduttive. In questo modo sarà più facile seguire il filo rosso conduttore.

Apriamo la nostra mente e cerchiamo di capire gli ingredienti di quella che potrebbe essere una grandissima rivelazione su La Casa di Carta 5 che sarà disponibile dal 3 settembre 2021 su Netflix.

Gli ingredienti sono un iPhone, MacRumors, Rian Johnson, sceneggiatore di “Cena con delitto”, e un fan de La Casa di Carta che ha pubblicato un post su Reddit. Scopriamo insieme di cosa si tratta, se ne avete il coraggio.

Un post di Reddit ha aperto la mente a molti

Pronti alla novità in merito a La Casa di Carta 5? Partiamo col precisare che, secondo quanto dichiarato da MacRumors, Apple sarebbe categorica sull’utilizzo dei suoi dispositivi all’interno di un film o di una qualsiasi serie TV. In pratica iPhone, iPad, Apple Watch, iMac, MacBook Pro e quant’altro devono comparire nelle scene “sotto la migliore luce, in un modo o contesto che rifletta favorevolmente sui prodotti Apple e su Apple Inc“.

A confermare questo aspetto c’è anche Rian Johnson il quale ha rivelato che Apple vuole vedere i suoi prodotti nelle mani solo dei buoni e non dei cattivi. La conferma arriva anche da altri spettatori, uno dei quali ha dichiarato: “Sì, il CEO di Apple conferma questa teoria“.

Detto questo, ecco l’indizio pubblicato da un fan de La Casa di Carta 5 con un post su Reddit: “In S3E03 (33:11) possiamo chiaramente vedere Alicia Sierra usare un iPhone. La Apple ha regole severe in cui dice che i cattivi non possono usare nessun prodotto Apple, come l’iPhone. Pertanto posso dedurre che nella stagione finale Alicia Sierra si unirà al Professore e diventerà parte della banda“.

Ovviamente si tratta di un’ipotesi. Comunque sarà il tempo a dare ragione a questi utenti oppure no. Per ora non ci resta che attendere l’arrivo de La Casa di Carta 5 Prima Parte!