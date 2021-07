Netflix: a Luglio arriva sulla piattaforma un'ondata di serie tv e film ANIME

L’8 Luglio approderà invece Resident Evil: Infinite Darkness, anime ispirato al famoso franchise videoludico. Il 15 Luglio si seguiranno: Sayuki – La Leggenda del Demone dell’Illusione, Street Fighter II – V, la sesta stagione di Inuyasha e la seconda di Beastars.

Il 22 Luglio verrà poi aggiunto su Netflix Words Bubble Up Like Soda Pop (Cider no Yō ni Kotoba ga Wakiagaru), nuovo film d’animazione degli studi Sublimation e Signal MD. Il giorno a seguire, nonché 23 Luglio, farà la sua entrata su Netflix la prima parte di Masters of the Universe: Revelation, serie animata americana realizzata da Powerhouse Animation Studios.

Per concludere il mese in bellezza, il 29 Luglio verrà caricato sulla piattaforma streaming il terzo capitolo della trilogia Transformers: War for Cybertron: Kingdom.