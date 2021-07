TIM si prepara ad una lunga battaglia commerciale con Vodafone e con Iliad per la leadership nel campo della telefonia mobile. Il gestore italiano ha messo in campo una serie di importanti tariffe per i nuovi abbonati. Tra le principali promozioni che i clienti potranno scegliere nel mese di Luglio si segnala la TIM Wonder.

TIM e la battaglia contro Iliad: arrivano le tariffe Wonder

La TIM Wonder non ha una versione prestabilita, ma prevede differenti pacchetti a discrezione del provider di provenienza. La tariffa si rivolge in maniera prioritaria agli utenti che effettuano l’operazione di portabilità da altro gestore. Non disponibile, invece, per ora una versione dell’offerta per chi ha già una SIM attiva con l’operatore italiano.

Nella sua prima veste, la TIM Wonder garantisce a tutti i clienti chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga per navigare in rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Nella seconda versione, invece, il costo della TIM Wonder è confermato in 9,99 euro. Gli abbonati, però, in questa circostanza potranno beneficiare di telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet con le velocità propedeutiche del 4G.

Gli abbonati che decidono di sottoscrivere una nuova tariffa con TIM, secondo questo schema, avranno anche i costi bloccati durante il primo semestre di abbonamento. Per l’attivazione gli interessati dovranno rivolgersi necessariamente presso uno store ufficiale del gestore italiano. Non disponibile per ora la sottoscrizione online.