L’Apple iPhone 12 è ancora fortemente scontato da Esselunga, nonostante la campagna sia scaduta nella giornata di ieri, sono state segnalate ancora disponibilità di scorte e sample allo stesso identico prezzo di vendita, approfittatene subito, in questo modo riuscirete a risparmiare moltissimo.

La campagna promozionale, esattamente come raccontato nei giorni scorsi, è da considerarsi valida solamente nei singoli punti vendita sparsi per il territorio nazionale, e non sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani su un prodotto completamente sbrandizzato, ovvero con aggiornamenti che verranno rilasciati dal produttore telefonico, e con annessa la solita garanzia della durata di 24 mesi.

I codici sconto Amazon vi attendono in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale, per approfittarne iscrivetevi subito qui.

Esselunga: quante promozioni speciali

Il prodotto su cui si basa interamente la campagna di Esselunga è, come anticipato, l’Apple iPhone 12, un dispositivo relativamente scontato rispetto all’originario prezzo di listino, in quanto al giorno d’oggi la variante da 64GB di memoria interna potrà essere acquistata con un esborso finale di soli 729 euro.

La scheda tecnica dimostra tutta la qualità intrinseca del dispositivo, infatti tratta di un display OLED da oltre 6,1 pollici di diagonale, sistema operativo iOS 14, processore A14 Bionic (un hexa-core), 4GB di RAM, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, un sensore anteriore con riconoscimento del viso 3D e connettività 5G.

L’acquisto, come anticipato, potrà essere effettuato solo ed esclusivamente presso i punti vendita in Italia, non sarà possibile accedervi tramite sito ufficiale o altre location sempre sul territorio nazionale.