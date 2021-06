Agosto sarà un mese interessante anche per Google per via dell’arrivo dello smartphone low cost Google Pixel 5a. Lo smartphone, fino a poco tempo fa oggetto di dibattito sulla sua effettiva realizzazione, si farà e sarà pronto a lancio già nelle prossime settimane.

Google Pixel 5a: il dispositivo arriverà nel mese di agosto!

Google stessa aveva confermato di recente l’arrivo del suo Pixel 5a smentendo le voci riguardanti lo stop della produzione motivato dall’assenza di componenti.

A riferire l’informazione è Bloomberg, secondo cui il nuovo smartphone economico arriverà nel mese di agosto. La fonte afferma che il dispositivo sarà annunciato il 3 agosto ma le vendite saranno avviate soltanto nelle ultime settimane del mese.

Il dispositivo dovrebbe vantare un display da 6,2 pollici con schermo OLED, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, un modulo fotografico a due sensori posto nella parte posteriore e un processore Snapdragon 765G.

Sul prezzo con il quale il colosso di Mountain View rilascerà il suo dispositivo non sono ancora emersi particolari dettagli. Per Google l’arrivo del Pixel 5a rappresenterà l’inizio di un periodo interessante che sarà caratterizzato dal lancio del nuovo Pixel 6 e, probabilmente, dall’arrivo di un dispositivo pieghevole.

Google ed Apple stanno lavorando ormai da diversi mesi alla realizzazione di uno smartphone pieghevole ma, mentre il colosso di Cupertino potrebbe non essere pronto a procedere con il lancio prima del 2023, Google potrebbe rilasciare il suo Pixel pieghevole già entro la fine di quest’anno. Le notizie a riguardo non sono ancora chiare né del tutto affidabili, dunque sarà comunque necessario attendere.